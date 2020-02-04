الأحساء 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسالتقى مدير عام مركز النخيل والتمور بالأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني , بمقر المركز أمس، عددا من الخبراء من الهيئة الملكية لتطوير محافظة العلا، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين، بحضور مساعد المدير للأبحاث المهندس علي الجبر، ونائب المدير المهندس فيصل بوشليبي، والمشرف العلمي المهندس محمد الحسيني.وقدم المهندس الحسيني خلال اللقاء عرضًا مرئيًا لعدة أبحاث عن زراعة النخيل والتمور وما يقدمه المركز من بحوث علمية وابتكارات في مجال النخيل والتمور.واطلع خبراء الهيئة على مختبر الإنتاج والإكثار ومختبر الهندسة والتصنيع ومختبر التربة والري، كما اطلعوا على بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل، وعلى معمل خط الإنتاج ومختبر الأنسجة ومختبر الوقاية.ونوه خبراء الهيئة بما يحتويه المركز من أبحاث علمية ومختبرات متطورة بوجود كفاءات وطنية مؤهلة.// انتهى //14:49ت م0152