الدمام 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسنظم مكتب التعليم بشرق الدمام أمس ورشة عمل "تفعيل دور منسق بوابة المستقبل" بحضور منسقي بوابة المستقبل في مدارس قطاع التعليم بشرق الدمام قدمها مشرف الحاسب الآلي بمكتب التعليم عبدالرزاق العبدالرزاق بمقر ثانوية الملك عبدالله بالدمام.وأوضح العبدالرزاق خلال الورشة أن بوابة المستقبل ستعزز من الإستراتجيات التربوية التي تدعم فرص التعلم الذاتي بإيجاد بيئة تعليمية تفاعلية إثرائية رقمية يكون محورها الطالب والطالبة الامر الذي سينعكس حتماً بصورة إيجابية على المستوى المعرفي لهم، مضيفاً ان منسقي البوابة هو المعلم أو المسؤول الذي تم ترشيحه من قبل قائد المدرسة ليكون مسؤولا عن التحول الرقمي في مدرسته بحيث يكون من ضمن مهامه مساعدة قائد المدرسة في تنفيذ خطة التحول الرقمي وتدريب المعلمين ومساعدة الطلاب على استخدام أدوات بوابة المستقبل بفاعلية .تجدر الاشارة الى أن "بوابة المستقبل" هي من البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم للتحوّل نحو التعليم الرقمي لخلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وتهدف للتحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية وتغيير النمط التقليدي للتعليم وتوسيع عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية وإيجاد بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب.// انتهى //14:49ت م0153