رام الله 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتيف.وأفادت " وكالة الأنباء الفلسطينية" أن الرئيس أطلع المبعوث الروسي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأمريكية "صفقة القرن".وأكد عباس على الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي الرافض لهذه الصفقة، بوصفها مخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والأسس التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.بدوره، أكد مبعوث الرئيس الروسي، موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن الصفقة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية غير قابلة للحياة.// انتهى //16:06ت م0214