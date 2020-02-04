بريدة 10 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 4 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري وأعضاء اللجنة ، الذي يزورون المنطقة حالياً بمناسبة انعقاد الاجتماع الخاص لمجالس الغرف السعودية الذي تستضيفه غرفة القصيم.وفي مستهل الاستقبال؛ رحب سموه بهم , متمنيا لهم طيب الإقامة والتوفيق والسداد في هذه الاجتماع الذي تستضيفه المنطقة ، ويكرس الوحدة الوطنية فيما بين أبناء المملكة ، مبرزا سموه ما تزخر به المنطقة من مقومات وفرص استثمارية في مختلف المجالات السياحية والاقتصادية والزراعية.وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاع الخاص بما يمكنه من القيام بدوره المستقبلي في التنمية والتطوير الشامل الذي تشهده بلادنا الغالية ، ويحقق رؤية المملكة 2030 ، داعياً إلى التركيز على شباب الأعمال والحرص على القطاع الخاص ، لأنه لايمكن أن نخلق وظائف إلا بتفاعل القطاع الخاص ، موجهاً الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار بالمنطقة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ، مؤكداً حرص الإمارة والجهات ذات العلاقة على تقديم كل ما يحتاجه المستثمر من خدمات وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض سير عمل مشروعاتهم الاستثمارية ، سائلا الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والفائدة.من جهته أعرب رئيس اللجنة الوطنية التجارية الدكتور سليمان العييري عن سعادته وأعضاء اللجنة بلقاء سمو أمير منطقة القصيم وما استمعوا إليه من توجيهات.حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين عام غرفة القصيم محمد الحنايا.// انتهى //16:07ت م0215