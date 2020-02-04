أبها 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأطلق مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي أمس، الحملة الإعلامية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية ومديري الإدارات والأقسام بالمحافظة.وأكد الغامدي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من المرض ومنع انتشاره بين الطلاب والطالبات، مبينًا أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بين الطلاب والطالبات ومنسوبي الإدارة والتعريف بطرق التعامل مع الحالات حين اكتشافها، مشددًا على ضرورة تنفيذ إجراءات السلامة الواجب اتباعها في جميع المرافق التعليمية وإقامة الندوات والمحاضرات وتكثيف الزيارات الميدانية وتفعيل دور الإذاعة المدرسية ومنصات الأنشطة الطلابية ونشر المواد التوعوية الصادرة من وزارة الصحة عبر الوسائل المتاحة لرفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وتعزيز دور وإجراءات الصحة المدرسية في التوعية بالمرض.// انتهى //16:07ت م0216