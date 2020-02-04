بريدة 10 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 4 فبراير 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة , بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، اليوم ، اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الجمعية .وناقش سموه خلال الاجتماع, جدول الأعمال الذي استعرض توصيات الاجتماع السابق ، واعتماد خطة الدورات التدريبية والتأهيلية لمستفيدي الجمعية لشهر يناير وفبراير, ومناقشة عوائق الأراضي لمشاريع الجمعية ، وعرض واعتماد الاتفاقية مع شركة وسم الاستدامة لخطة بناء 1000 وحدة سكنية, ووافق المجلس على جملة من التوصيات المطروحة ، ومناقشة وقف الجمعية ومصادر تمويله.عقب ذلك اطلع سموه على المستجدات في بناء المقر الإداري للجمعية ، وعلى إقرار آلية دعم الإيجار للمستفيدين ، وعلى منجزات الجمعية من خلال زيارة بحثية لأكثر من 168 أسرة ، وعلى خطة برامج التأهيل والتدريب لمستفيدي الجمعية.وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية, بالعناية التي تحظى بها المؤسسات غير الربحية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مقدماً جزيل شكره وتقديره للداعمين للجمعية من أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية وهم المهندس علي السويلم ، وعبدالله النومسي ، داعياً الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة ، مثمناً الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية تجاه تنمية الأعمال والأنشطة والخدمات المقدمة للأسر الأشد احتياجاً للسكن بالمنطقة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.حضر الاجتماع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم محمد العوفي ، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخليوي ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.// انتهى //16:11ت م0218