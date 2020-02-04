رام الله 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مدينة رام الله اليوم المبعوث الياباني لعملية السلام في الشرق الأوسط ماساهارو كونو.وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات بعد الإعلان عن "صفقة القرن" من الإدارة الأمريكية.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء رفض القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لـ "صفقة القرن" الأمريكية، خاصة أنها لا تشمل القدس، وعدّها عاصمة لإسرائيل، وإخراج اللاجئين منها، إضافة لعدم وجود تواصل جغرافي طبيعي حقيقي في أراضي الدولة الفلسطينية، وعدم السيطرة على الحدود والمنافذ البرية.وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أنه لن يتم القبول باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأمريكية لعملية السلام والمفاوضات، مطالبًا بوجود رعاية دولية ومؤتمر سلام دولي يشمل أمريكا في أي مفاوضات مستقبلية واستئناف عملية السلام، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام.// انتهى //16:13ت م0220