عرعر 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستفقد معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري أمس فرع الجامعة بمحافظة رفحاء، وذلك خلال زيارة تفقدية للفرعوالتقي معالي مدير الجامعة في لقاء مفتوح مع منسوبي الجامعة والطلبة ، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالعملية التعليمية ، كما استمع معاليه إلى مقترحات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب التي تخدم الجامعة بشكل عام .كما وجه معاليه بضرورة توفير احتياجات الطلبة والكادر الأكاديمي لتهيئة البيئة الملائمة والمحفزة لسير العملية التعليمية، وتمكين الطلبة من التعلم والتدريب بشكل متميز يتوافق وأهداف الدراسة الجامعية .// انتهى //17:27ت م0253