عرعر 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسعقد تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلاً بقسم النشاط العلمي اليوم، ورشة عمل عن "المسابقات العلمية"، بحضور عدد من المعلمين من جميع المراحل، وذلك على مسرح إدارة النشاط الطلابي بعرعر.وتناولت الورشة التي قدمها رئيس النشاط العلمي محمد مشحن العنزي أهم المسابقات العلمية التي يشارك بها تعليم المنطقة على مستوى المملكة، والتعريف في الأولمبياد الدولي التي تشارك بها المملكة على مستوى دولي.// انتهى //17:38ت م0256