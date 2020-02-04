طريف 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأتلفت بلدية محافظة طريف ممثلة بإدارة صحة البيئة طنين من المواد الغذائية الفاسدة، التي تمت مصادرتها خلال الجولات الميدانية في الربع الأخير من العام 2019م على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.وأكد رئيس البلدية طريف المهندس عودة العنزي أن البلدية لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة المحال المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعليمات في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت الغذائية.ودعا المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية المحافظة للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 عبر نظام بلاغاتي بأمانة منطقة الحدود الشمالية.// انتهى //17:45ت م0259