الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستحت رعاية معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر، افتتح معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح اليوم المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور معالي مدير جامعة الأمير سطام أ. د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وقيادات في المجال اللوجستي من القطاعين العام والخاص.وفي كلمة ألقاها معالي الدكتور رميح الرميح بمناسبة تدشين المعرض الذي يستمر حتى الخميس 6 فبراير 2020م أكد أن الجميع يسعون من خلال هذا المعرض إلى العمل معا كقطاعات حكومية وقطاع خاص لتحقيق رؤية 2030 بتحويل المملكة الى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، بسبب ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي استراتيجي، وبسبب ما تملكه من مقومات هائلة كفيلة بريادتها على المشهد الدولي.وقال معاليه إنه تعزيزًا للتكامل مع القطاع الخاص؛ تحرص وزارة النقل انطلاقا من احتضانها للجنة الخدمات اللوجستية التي يرأسها معالي وزير النقل، كما تحرص الهيئة العامة للنقل عبر مجلس الشراكة اللوجستية مع القطاع الخاص على تطوير هذه الصناعة المتكاملة في المملكة، مشيدًا بما يشهده الجميع من مساع متواصلة من الوزارة ومن منظومة النقل بشكل عام لتطوير صناعة النقل، والاعتماد الكبير في المرحلة القادمة على الجوانب التقنية لتسريع وتسهيل دورة العمل ولرفع الجودة والكفاءة، مشددا في حديثه على جدية كافة الجهات الشريكة على تفعيل النقل الذكي وتحويله الى واقع في المملكة.وأعرب معاليه عن اعتزازه بما تشهده المملكة من التفات الجامعات السعودية والمعاهد الوطنية المتخصصة عبر حرصها على تصدير كفاءات وطنية مؤهلة في جانب صناعة النقل ولوجستياتها، حيث يشكل هؤلاء الشباب اللبنة الأهم التي يعوّل عليها في النهوض بمستقبل هذه الصناعة الهامة والمؤثرة إيجابا في تنويع وإثراء الجانب الاقتصادي وجانب التوطين والتمكين.إلى ذلك، تجول الرميح والقيادات المشاركة في المعرض المصاحب الذي شهد مشاركة فاعلة من وزارة النقل عبر منظومتها، والهيئة العامة للجمارك ممثلة بمنصة "فسح"، وجامعة الأمير سطام، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في النقل واللوجستيات.// انتهى //17:47ت م0260