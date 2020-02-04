الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بالرياض اليوم، سفير الهند لدى المملكة أوصاف سعيد.وجرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات ذات العلاقة بشؤون حجاج ومعتمرى بلاده لهذا العام 1441هـ.وقد أشاد سفير الهند بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- بالتسهيلات والخدمات التي توفرها لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.// انتهى //17:54ت م0261