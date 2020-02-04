بيروت 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واساستقبلت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر في بيروت اليوم، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فيليب لازاريني.وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى سُبُل تعزيز التعاون بين وزارة الدفاع اللبنانية والمؤسسات العاملة ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة في لبنان.// انتهى //18:09ت م0262