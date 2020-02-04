الجبيل 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسنظم مكتب العمل بمحافظة الجبيل، أمس، ورشة عمل "نظام ودي" للقسم النسائي بالفرع، قدمها مدير إدارة التسوية الودية حسن هنبوبه، وذلك بمقر المكتب بالجبيل.وتناولت الورشة شرحا لمنصة "ودي" المتميز في تنظيم قيد القضايا العمالية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، وتسهيل العقبات ومراعاة للجانب الإنساني لمقدمي الدعوى، وذلك تماشيا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، للرقي بمستوى الخدمة في إدارة التسوية الودية في الجبيل.وأوضح مدير مكتب العمل بالجبيل مطلق القحطاني أن الهدف من الورشة هو تسهيل سير العمل وسرعة انجاز القضايا، حيث تم التطرق إلى طريقة استقبال المعاملات وإنجازها وإرسالها إلى المحاكم العمالية وكذلك إنجاز معاملات الصلح والحفظ وغيرها.// انتهى //18:14ت م0264