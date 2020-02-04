أبوظبي 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يزور الإمارات حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالاضافة إلى دعم العمل على إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا تلبي طموحات الشعب الليبي في التنمية والسلام، وتضع حداً لتدفق العناصر الإرهابية إلى أراضيها ومساندتهما للجهود الدولية والإقليمية في هذا الخصوص.// انتهى //18:21ت م0265