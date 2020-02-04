بريدة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسيشارك أكثر من 500 شاب وفتاة بمهرجان الكليجا الثاني عشر ببريدة، بعدد من المحلات التجارية وتسويق منتج الكليجا والحرف والمشغولات اليدوية وصناعة الكليجا والمأكولات الشعبية والحلويات والصناعات المختلفة التي تستهوي طبقات المجتمع.كما يمثل المهرجان أرضًا خصبة لمنتجات محلية تحمل بصمات الطاقات الشبابية بمختلف الاهتمامات، في ظل ما يمنحه القائمون على المهرجان للشباب والفتيات المشاركين من مواقع مناسبة في المهرجان لتحقيق الدعم المادي والمعنوي لهم.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان سليمان القفاري، أن المهرجان هذا العام حرص بشكل ملموس على إشراك الشباب والفتيات بفعاليات المهرجان المتنوعة ، مشيرًا أن المهرجان بات محط أنظار الشباب والفتيات للانخراط والعمل فيه.ولفت الانتباه إلى أن المهرجان استقطب 150 أسرة منتجة ، ووفر لهن المكان المناسب لممارسة هواياتهن، لإطلاع طبقات المجتمع على ما يقدمن من إبداعات في مجالات متنوعة.// انتهى //18:24ت م0267