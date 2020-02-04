الداير 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستشارك 50 تابعة للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الداير بني مالك في فعاليات مهرجان البن في نسخته السابعة ، والمقام حالياً في بساحة الاحتفالات بحي العريقين بالمحافظة.وجاءت مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان من خلال إعداد وتجهيز خيمة الأسر المنتجة التي تحتوي العديد من الأنشطة المتنوعة والمميزة، لدعم تلك الأسر لتوفير منافذ وفرص تسويقية لمنتجاتها، وزيادة قدرتها التنافسية من أجل عكس الاهتمام بالأشغال الحرفية التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع وتطوير قدرات ومهارات المنتسبات لتلك الأسر.وتتضمن مشاركة الأسر المنتجة في مهرجان البن العديد من النشاطات والمعروضات التي تمثل حضارة منطقة جازان وتراثها بهدف التعريف بكل ما يخص الجانب النسوي وعمل المرأة في منطقة جازان ويثبت قدرتها على الحضور الفاعل والمؤثر في كل شأن ومجال، من خلال عملها في المجال الحرفي بما يبرز بصمتها الخاصة من خلال تفاعل مرتادي المهرجان وزواره مع المنتجات التي تعرضها تلك الأسر من الملابس الجاهزة والعطور والنباتات العطرية والأكلات الشعبية، وغيرها من الملبوسات والحلي والاكسسوارات، والعديد من السلع والمنتوجات التي تهم الأسرة.وأبدت عدد من المشاركات سعادتهن بالمشاركة في المهرجان ما أبرز مهارتهن في العرض والتسويق وكيفية التعامل مع العملاء ومساعدة المشاركات في زيادة الدخل، وعرض المنتجات بشكل منظم، معبرين عن شكرهن للجنة على تنظيم الأركان والإتاحة لهن المشاركة في المهرجان.// انتهى //19:10ت م0284