الأفلاج 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأقامت لجنة تنمية الأفلاج بالتعاون مع ريادة المستقبل، دورة تدريبية تحت عنوان "الإبداع في إنجاز المهام "، استفاد منها ٢٩ شاباً من العاملين في القطاع الخيري وعدد من منسوبي اللجنة .وتضمنت محاور الدورة التدريبية التي قدمها المدرب صالح حمدان الشهري، واقع الإنجاز وكيفية الوصول له وتعريفه وكيفية الوصول للإنجاز وأبرز التطبيقات لمتابعته، وكيفية تحقيق الإنجازات والالتزامات الشخصية وتأثيرها على الأداء، ومنهجية وأسس إدارة الإنجاز وعوامل النجاح .وتناولت محاور الدورة؛ أسباب ضعف الإنجاز في بيئة العمل وطرح عدد من التجارب العلمية، التي أكدت أن وسائل التواصل الاجتماعي من المشتتات عن الإنجاز في بيئة العمل .// انتهى //19:11ت م0285