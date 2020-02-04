جيزان 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واساخُتتمت اليوم، فعاليات مشروع "ضمين" لتأهيل الأسر المنتجة ومستفيدي الضمان لشغل المقاصف المدرسية الذي تنفذه جمعية الأسر المنتجة بجازان بدورة تدريبية في "إدارة المال والإنفاق", وذلك بمقر الجمعية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية غازي العليلي أن المشروع يهدف إلى تطوير مهارات الأسر المنتجة ومستفيدي الضمان وإكسابهم مهارات فنية ومهنية متخصصة في تشغيل المقاصف المدرسية في منطقة جازان لتوفير مصدر دخل ثابت للأسر, مبيناً أن 60 أسرة منتجة استفادت من المشروع الذي نفذ على مدى 23 يوماً.وأكد العليلي أن الجمعية من خلال برامجها ومشاريعها تسعى إلى تطوير وتنمية مهارات الأسر ومساعدتها ودعمها في إيجاد منافذ تسويقية وإيجاد مصادر دخل ثابته لها.// انتهى //19:11ت م0286