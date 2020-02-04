الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم، مع رئيس فريق اليمن بوزارة التنمية البريطانية كريس بولد، والقائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن سيمون سمارت، سبل تعزيز التعاون في المجال الانساني.وتطرق وزير الخارجية اليمني إلى القضايا الإنسانية في اليمن وانتهاكات ميليشيا الحوثي ووضعها العراقيل أمام العمل الإنساني ومنع وصول المساعدات لمستحقيها وعزمها فرض الضرائب على المشاريع والمساعدات الإنسانية الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكل مبادئ العمل الإنساني.وأشار الحضرمي إلى البدء في تسيير "طائرات الرحمة" من مطار صنعاء لعلاج الأمراض المستعصية في كل من عمّان والقاهرة للتخفيف على المواطنين بعد الرفض المتكرر لميليشيا الحوثي بفتح مطار صنعاء أمام جميع المسافرين للرحلات الداخلية.من جهته أشاد الجانب البريطاني بجهود الحكومة اليمنية لتسيير "طائرات الرحمة" وتعاونها مع جميع الجهود في المجال الإنساني، معربين عن دعم بريطانيا للحكومة الشرعية وتطلعها لاستمرار التعاون الثنائي بين البلدين, لتسهيل أي صعوبات تعترض العمل الإنساني.// انتهى //19:19ت م0289