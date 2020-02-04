طرابلس 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسبحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة اليوم، مع سفير إيطاليا لدى طرابلس، جوزيف بوتشينو ، مبادرة إصلاح مجلس الأمن الدولي، التي يدعمها عدد من الدول.واستعرض الاجتماع موقف إيطاليا من إصلاح مجلس الأمن، ضمن مبادرة (متحدون من أجل التوافق)، التي تضم دولًا، بينها إسبانيا وتركيا”، بحسب بيان لخارجية الوفاق.ومن بين ما تدعو إليه هذه المبادرة، زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.ويتألف المجلس حاليًا من 15 دولة، بينها خمس دول دائمة العضوية، هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا.وتمتلك كل من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، بما يسمح لها بمنع صدور أي مشروع قرار، وهو ما يرى منتقدون أنه يخدم مصالح تلك الدول ويعيق عمل المؤسسات الدولية.وأكد سيالة على “موقف ليبيا الثابت من قضية إصلاح مجلس الأمن، ضمن مبادرة الاتحاد الأفريقي (التي تتمسك) بضرورة إعادة النظر في هيكلية مجلس الأمن، ليكون أكثر عدلًا ومنح مقعدين دائمين للقارة الأفريقية”.و”متحدون من أجل التوافق” هي مجموعة من الدول أطلقت مبادرة لتوسيع عضوية مجلس الأمن.// انتهى //19:19ت م0290