جيزان 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسوقع المكتب الرئيس للضمان الاجتماعي بمنطقة جازان وجمعية التنمية الأسرية "رأف" بجازان اليوم، اتفاقية تعاون, بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي والمساعدة للتنمية فوزية باصهي، وذلك بمقر الفرع.وأوضح مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان نايف حكمي أن الاتفاقية تهدف إلى إعداد دورات تدريبة معتمدة وتسويقها للمانحين مخصصة للمستفيدين والمستفيدات من الأسر الضمانية بما يساعدهم في توطين الوظائف واللحاق بسوق العمل، والتعاون مع جهات مختصة لتأهيل و تطوير وتوظيف المتدربين من أبناء الأسر الضمانية، بما لا يقل عن 50 مستفيداً ومستفيدة خلال فترة الاتفاقية، وتقديم دعم مالي "ريادي" بمقروض حسن مسترد لكامل مشاريع المقاصف المدرسية للمستفيدين والمستفيدات من الأسر الضمانية الذين يتم ترشيحهم من قبل المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان ما لا يقل عن 50 مستفيداً ومستفيدة وفق لوائح وأنظمة الإقراض لدى الجمعية.وأضاف أن المبادرة تهدف لمتابعة ما جرى دعمه ريادياً ومساعدته عند تعثره أو عجزه في المشروع ، و"دعم مالي إضافي" إذا اقتضت الحاجة إلى أن يستطيع المستفيد أو المستفيدة إنجاح المشروع والاعتماد على نفسه كلياً حسب ضوابط الجمعية.// انتهى //19:24ت م0293