الجوف 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسقتل 15 مسلحًا من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني اليمني، شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// "إن الجيش الوطني أحبط هجومًا للميليشيا في جبهة الجرعوب بمديرية المتون، وتمكن من قتل 15 مسلحًا وجرح آخرين، فيما شنت مقاتلات التحالف غارة جوية استهدفت عربة للميليشيا مما أدى إلى مقتل وإصابة من كانوا على متنها".// انتهى //19:36ت م0295