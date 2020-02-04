طرابلس 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، عدم وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد، بين أفراد الجالية الليبية في الصين.وقال “النجار” في بيان اليوم، إن السفارة الليبية في الصين أكدت عدم إصابة أي من أفراد الجالية هناك بفيروس كورونا، موضحًا أن هناك مكاتب للرقابة الصحية في جميع منافذ الدولة لمتابعة حالة الركاب القادمين من الخارج واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بالفيروس القاتل.وأكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أنه لم تسجل أي حالات إصابة بالفيروس في الداخل الليبي، مشيرًا إلى أنه تم نقل 3 طلاب ليبيين من مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر، أمس الاثنين، وقد وضعوا تحت الحجر الصحي هناك لأسبوعين، لتجنب أي إصابات محتملة بفيروس كورونا.وهبطت الطائرة الجزائرية التي أجلت أشخاصًا من مدينة ووهان الصينية ظهر أمس الاثنين، في مطار الهواري بومدين بالعاصمة الجزائر، وعلى متنها 31 جزائريًا، و 10 تونسيين، و 5 موريتانيين، و 3 ليبيين.// انتهى //19:57ت م0296