الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستغلب فريق الهلال على نظيره السيب العماني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في افتتاح مبارياته في البطولة الخليجية 37 للأندية الأبطال للكرة الطائرة المقامة حالياً في الكويت.وتقدم الفريق العماني في الشوط الأول 25-19 وعاد الهلال للفوز في الأشواط الثلاثة 25-19 و25-21 و26-24، بعد تألق أحمد البخيت والمعد موفق المطيري وسعود المعمري، والاستقبال المميز للكرة الأولى ما سهل مهمة صانع الألعاب المتميز موفق في تنويع اللعب على الشبكة.وسيلعب الهلال مباراة الثانية عند الساعة الخامسة من مساء الغد على صالة نادي الكويت أمام العين الاماراتي يسبقه لقاء دار كليب البحريني والسيب العماني وتختتم لقاءات اليوم الثاني من البطولة بلقاء الكويت الكويتي والشرطة القطري.من جانب آخر نجح الحكم الدولي السعودي محمد الحناكي في قيادة قمة الجولة الأولى للبطولة التي جمعت "حامل اللقب" دار كليب والشرطة القطري وقدم مستوى مميز عكس التطور الذي يشهد التحكيم في السعودية ونال استحسان ورضا الجميع .وعبر قائد فريق الهلال أحمد البخيت عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق في بداية مشواره في خليجي 37 للكرة الطائرة.وقال: "المواجهة كانت صعب للغاية ولم تحسم إلا في الشوط الرابع الذي كان من أصعب وأقوى الأشواط وواجهنا فريق قوي ويملك مجموعة من اللاعبين الذين يملكون الخبرة والامكانيات، ولكن ولله الحمد نجحنا في تحقيق الفوز الذي يعد مهم جداً للإعداد لمواجهة العين التي يجب أن نحقق فيها الفوز لمواصلة حصد النقاط وعلينا أن ننسى مباراتنا الأولى والتفكير في مباراة الغد.فيما قال معد الفريق موفق المطيري: "كانت المباراة من بدايتها سريعة وقوية وواجهنا فريق قوي من خلال الامكانيات الفنية والمهارية خصوصاً في الإرسالات وحائط الصد ولكن ولله الحمد نجحنا في تحقيق الفوز بعد الأداء الذي قدمناه في المباراة خصوصاً في الشوط الرابع الذي جاء متكافئاً".وأضاف: "المنافسة ستكون قوية ومثيرة فجميع الفرق استعدت جيداً وكل فريق يتطلع لتحقيق اللقب وكما هو معروف البطولات الخليجية دائماً ما تكون فيها المنافسة على أشدها ونتمنى أن نوفق في مباراتنا المقبلة أمام العين الاماراتي فالفوز بلاشك سيكون داعم وحافز كبير لنا لمواصلة الانتصارات بمشيئة الله".// انتهى //20:00ت م0297