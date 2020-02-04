عمّان 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بوزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين الذي يزور عمّان حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية، إضافة إلى استعراض التطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومحاربة الإرهاب والأزمة السورية.// انتهى //20:41ت م0305