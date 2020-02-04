كوناكري 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأصدر الرئيس الغيني ألفا كوندى مرسومًا رئاسيًا بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقررًا تنظيمها يوم 16 فبراير الجاري إلى مطلع مارس المقبل.وأرجعت مصادر إعلامية اليوم قرار التأجيل لعدة أسباب، من بينها مقاطعة الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية الرئيسة للمعارضة، وانسحاب سبعة مفوضين من عضوية مفوضية الانتخابات المستقلة في غينيا، احتجاجًا على الإدارة المعتّمة للعملية الانتخابية.يذكر أنها المرة الثانية التي تُؤجل فيها الانتخابات في غينيا في أقل من 3 أشهر، ما يعكس الصعوبات التي تواجهها مفوضية الانتخابات المستقلة في البلاد.// انتهى //20:42ت م0306