لندن 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسدعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المجتمع الدولي إلى التعهد بالقضاء على انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، في إطار ترؤس بريطانيا لمحادثات المناخ الدولية هذا العام.وتأتي دعوة جونسون مع إطلاق بريطانيا خططها لاستضافة قمة الأمم المتحدة المناخية (COP26) في مدينة غلاسكو في نوفمبرالقادم, وتهدف المباحثات المناخية إلى تطبيق بنود اتفاق باريس المناخي 2015.// انتهى //20:43ت م0307