القاهرة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسفاز الفريق الأول بنادي الجونة على ضيفه وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ16 بمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وأحرز هدف الفوز للجونة المحترف الزامبي والتر بواليا في الدقيقة 88، ليرفع رصيد فريقه إلى 18 نقطة ويحتل بها المركز الـ11 مؤقتًا بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 14 نقطة في المركز الـ14.// انتهى //20:53ت م0310