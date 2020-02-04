الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستزامناً مع اليوم العالمي للسرطان الذي يوافق الرابع من شهر فبراير من كل عام، تطلق الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان حملتها التوعوية تحت شعار "هذا أنا وهذا ما سأفعل"، المُقر من الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان الذي يطرح سنويا قضية متعلقة بالمرض لتوعية المجتمع بأسبابه، وطرق الوقاية منه، وطريقة التعامل مع المصابين به.ويعد هذا اليوم مبادرة عالمية يقودها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، حيث دأبت الجمعية على المشاركة الفعالة به، من خلال الحملات التوعوية والإعلامية، كما تنطلق بالتزامن معها الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان 40x40 الذي يشرف عليها الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، تحت شعار لا_تقول_بعدين، التي تشارك بها الجمعية كونها إحدى أعضائها التنفيذيين.يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم خدماتها المتنوعة للمرضى، خدمات اجتماعية، النقل، الإسكان، والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، حيث قدمت أكثر من (150.000) خدمة للمرضى.// انتهى //20:53ت م0311