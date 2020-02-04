محايل 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستنظم لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة المجاردة ملتقى شغف النسائي الأول .وأوضح محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح أن برنامج الملتقى سينطلق الخميس القادم ويستمر يومين، مشيرا إلى أن الملتقى يتضمن أمسية ثقافية تقدمها سامية فايز وندوة عن تطوير الذات للمدربة مهرة الشهري، وكورسا رياضيا تقدمه المدربة هبة الليثي، ومعرضا للأسر المنتجة والعروض المسرحية والأناشيد الاستعراضية ومسابقات وسحوبات يومية وفعالية الذوق العام وفقرة بنت الشهيد . وأفاد "بن دلبوح " أن الملتقى من إشراف وإعداد وتنفيذ إدارة نسائية من المحافظة.// انتهى//20:59ت م0314