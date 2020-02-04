ثقافي / " أثر اجتماع الكلمة " .. محاضرة بجمعية الدعوة بمركز القصبة غداً
الثلاثاء 1441/6/10 هـ الموافق 2020/02/04 م واس
العارضة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز القصبة التابع لمحافظة العارضة غداً ، محاضرة بعنوان " أثر اجتماع الكلمة " ، يلقيها خالد بن جابر ودعاني ،وذلك بمسجد سليمان هادي بقرية خالف النكر التابعة للمركز .
وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي بهدف تصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.
// انتهى//
21:08ت م
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