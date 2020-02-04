العارضة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز القصبة التابع لمحافظة العارضة غداً ، محاضرة بعنوان " أثر اجتماع الكلمة " ، يلقيها خالد بن جابر ودعاني ،وذلك بمسجد سليمان هادي بقرية خالف النكر التابعة للمركز .وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي بهدف تصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى//21:08ت م0316