تونس 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واساستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم، وفدًا رفيع المستوى من الوزراء والمستشارين المشاركين في منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في البلدان الإفريقية المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية.وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء على ضرورة تطوير العلاقات وتدارك الفرص المهدرة في الماضي للنهوض بالشراكة الأفريقية إلى مستويات أرقى بفضل توفر الإرادة السياسية والخبرات والكفاءات التي تزخر بها القارة الأفريقية، مشددًا على ضرورة المساهمة في فتح آفاق جديدة للعمل المشترك من أجل وضع خطة عمل أفريقية بأيد ٍ أفريقية.كما تناول اللقاء سبل اعتماد مقاربات جديدة قائمة على أخلقة السياسة وتعتمد التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيات الحديثة التي قرّبت بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى.// انتهى //21:53ت م0321