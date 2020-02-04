سكاكا 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأعلن ميدان الفروسية بمنطقة الجوف تمديد مسابقة تصميم الشعار الجديد للميدان حتى يوم 20 فبراير الجاري .وأوضح مدير ميدان فروسية الجوف محمد بن مختار العلي, أن مجلس الإدارة يعمل حالياً على تطوير الميدان بكل جوانبه حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الإدارة حتى يضاهي في مستواه الميادين العالمية.وبين أن الميدان ينظم الآن مسابقة لأبناء وبنات الوطن للمشاركة في تصميم شعار وهوية للنادي تتماشى مع هذا التطور، بشرط أن يكون الشعار مبتكرا وجديدا في تصميمه، ويتضمن السيفين والنخلة وهوية المنطقة والفروسية، وأن لايكون مقتبساً من أي شعارات أخرى، وأن يمتلك الميدان الحقوق الفكرية للشعار، ولا يحق المطالبة باسترجاع الشعار الفائز لاحقاً .ودعا مدير ميدان الفروسية بالجوف المشاركين إلى إرسال المشاركات بصيغ متعددة على بريد النادي الإلكتروني "frosihaljof@gmail.com" ، في موعد أقصاه 20 فبراير 2020 م ، علما بأن قيمة جائزة الشعار الفائز 30 ألف ريال.// انتهى //21:56ت م0322