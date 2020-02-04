أبوجا 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسقتل 26 شخصًا ودُمر 190 بيتًا بالكامل نتيجة هجمات شنها مسلحون في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا.وقالت الشرطة النيجيرية في بيان، إن 190 من المنازل تعرضت لتلفيات أو دُمرت جراء هجمات شنها مسلحون مجهولون في منطقتين محليتين بالولاية في الفترة الأخيرة.وأضاف البيان، أن عشرات الأشخاص أصيبوا في هذه الهجمات، وتعرضت خمسة مجتمعات محلية على الأقل في بوكوس ومانغو لهجمات مكثفة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنه قُبض حتى الآن على حوالي 11 شخصًا مشتبهًا في ضلوعهم في هذه الهجمات، ولا يزال التحقيق جاريًا.// انتهى //22:17ت م0323