جيزان 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء غد، فعاليات مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال على الفرد والمجتمع التي تنظمها جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية مع شركائها من مؤسسات الدولة والمعرض المصاحب ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور طاهر بن محمد عريشي عن سعادته وأعضاء وعضوات الجمعية برعاية سمو أمير المنطقة للمبادرة والمعرض المصاحب، سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة.//انتهى//22:21ت م0325