أبهـا 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم حفل تدشين مبادرة " وطن طموح " , الذي تنظمه مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي, بحضور معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, وذلك في القاعة الكبرى بأبها.وبدئ الحفل المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم شاهد سمو الأمير تركي بن طلال والحضور فيلماً مرئياً تعريفياً عن برامج مبادرات المؤسسة , ثم ألقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية الدكتور خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي كلمة أوضح خلالها أن مبادرة " وطن طموح " تُنفذ في جميع مناطق المملكة من خلال فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة كافة, التي تهدف إلى خلق المزيد من التكافل بين كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة والخيرية , من خلال تذليل الصعاب وتقديم كافة أنواع الدعم من خلال شراكات نوعية تحقق الهدف الأسمى لكل جهة .بعد ذلك دشّن سمو أمير عسير مبادرة " وطن طموح ", ثم شهد سموه توقيع عدد من الشراكات ومذكرات التفاهم بين المؤسسة وجامعة الملك خالد, وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير, والغرفة التجارية الصناعية بأبها, ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير.وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير الجهات المشاركة في مبادرة " وطن طموح ", وسلّمهم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //22:33ت م0326