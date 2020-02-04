عرعر 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسنظم فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية اليوم لقاءً تعريفياً بعنوان " تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ..تحديات وحلول " ضمن مبادرة تنموي التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية لتنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وذلك على مسرح النادي الأدبي والثقافي بمدينة عرعر ، بحضور مستشار أمير منطقة الحدود الشمالية الدكتور سعد العباد، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والأهلية ورواد ورائدات الأعمال .وسلط اللقاء الضوء على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وأبرز التحديات التي تواجهها، كما تناول اللقاء مبادرة الإقراض غير المباشر ، وأهمية تطوير المنشآت إدارياً ومالياً ، والتمويل الجماعي بالإقراض.// انتهى //22:34ت م0327