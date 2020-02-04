الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واستفتتح غدا قرية سدوس التاريخية التي تقع شمال غرب العاصمة الرياض، معرضا تاريخياً لزوارها بمناسبة انطلاقة طواف السعودية ٢٠٢٠ .وتعد دراسة المدن والحواضر من خلال تتبع أسسها المعمارية وبنيتها التخطيطية وربطها بالأعراف الاجتماعية والتقاليد السائدة لدى سكان تلك المدن والحواضر، من أهم ما يمكن تقديمه لإثراء الجانب التاريخي والحضاري لتلك الأماكن، وهذا ما حصل مع العالم والمهندس المعماري كريستوف هانكه الذي حصل على الدكتوراه من جامعة كيسر زلاوترن الألمانية عام ٢٠٠٤م نظير الدراسة العلمية التي قدمها عن سدوس تحت عنوان ( سدوس نموذج للقرية النجدية بالمملكة العربية السعودية ) .وقال ناشر الكتاب معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر في مقدمته للكتاب: " إن رحلة هذا العمل الأكاديمي بدأت عام ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م ، حينما استثمر العالم كريستوف ماريه هانكه وجوده الرسمي في المملكة العربية السعودية، وذلك للعمل في بعض المجالات والاهتمام بالنهضة التنموية بالمملكة، ووجد الفرصة مناسبة لإنجاز دراسة عن قرية سدوس التي ضمت كثيرا من المباني التي تعود إلى ما قبل القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) وحملت تصاميمها مؤشرات على روابط دينية اجتماعية كانت باعثًا في التخطيط، حيث التقى كريستوف في بداية رحلته العلمية بالشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم بن مشاري بن معمر -رحمه الله- ١٣٤٣-١٤١٥ / ١٩٢٥- ١٩٩٥م أمير سدوس ، الذي أكرم وفادته وعائلته وقدم له كل ما يخدم أبحاثه ومعلوماته التاريخية.// انتهى //22:35ت م0328