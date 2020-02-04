جيزان 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسالتقى مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان عبدالله بن إدريس مباركي مؤخرا، مدير مكتب التعليم بمحافظة العارضة علي بن أحمد جبرة.وتم خلال اللقاء، بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة ودورها في مجال حقوق الإنسان، من خلال الحقوق التي كفلها الشرع الحنيف وفق الأنظمة واللوائح، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات للجميع.كما تم استعراض أوجه التعاون بين فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان ومكتب تعليم العارضة، فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب وطالبات المدارس التابعة لمكتب التعليم بالمحافظة، وتوزيع إصدارات الهيئة من الكتيبات المتخصصة التي تستهدف طلاب وطالبات مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية .// انتهى //22:46ت م0330