الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسعقد مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة اليوم، اجتماعه الأول في دورته الخامسة، وذلك بمقر المكتبة في الرياض .واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي رأسه معالي المشرف العام على المكتبة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر وحضور أعضاء مجلس الإدارة على تقرير عن جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية ، التي تشرف عليها وزارة الثقافة ودور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في تنفيذ خطة الوزارة في هذا المجال، وتقرير عن المشاركة في برنامج استضافة المملكة لقمة العشرين نهاية العام 2020م بالتنسيق مع أمانة الاحتفال، وتقرير عن تدشين بوابة المكتبات العربية الصينية بحضور الرئيس الصيني.كما ناقش المجلس في اجتماعه ميزانية المكتبة للعام 2020م، واطلع على لائحة العمل الجديدة بالمكتبة، وتقرير المحاسب القانوني للعام 2018م مستعرضاً جملة من التقارير للعامين 2018 - 2019 التي تتضمن إنجازات المكتبة والتقارير السنوية بأبرز الفعاليات والبرامج المنفذة.كما ناقش المجلس آلية تطوير إستراتيجية المكتبة وخططها الثقافية والمعرفية المستقبلية، مع الاهتمام بعقد الشراكات مع المؤسسات الثقافية والعلمية، إضافة الى البرامج التي تعمل عليها المكتبة من جهة تطوير مختلف مشروعاتها الثقافية التي تعنى بمصادر المعرفة، واستثمار مقتنيات المكتبة من وثائق ومخطوطات وكتب وصور نادرة في إقامة معارض تفيد القارئ والباحث السعودي وتطلع رواد المكتبة على أبرز المشاهد والتحولات في التاريخ السعودي ، بالإضافة إلى مناقشة المجلس الخطوات الثقافية التي تعمل عليها المكتبة للعام 2020م، من حيث تفعيل الأنشطة الثقافية التي تسهم في تطوير العمل الثقافي العام، والتطوير التقني لمختلف أنشطة المكتبة وبرامجها وملتقياتها الثقافية، والمشاركة في المناسبات الوطنية، والإعداد لمشاركة المكتبة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد بالرياض في شهر نوفمبر المقبل ، والبرامج الثقافية التي تعمل عليها تحت إشراف وزارة الثقافة .كما تطرق الاجتماع إلى خطة إقامة معارض الخط العربي استجابة لدعوة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان سمو وزير الثقافة بوصف العام 2020 هو عام الخط العربي .فيما استعرض المجلس نتائج الاجتماع الثالث لفرع المكتبة في جامعة بكين في دورته الثالثة الذي عقد بالرياض في السابع من شهر يناير الجاري الذي أكد أن الرسالة الثقافية للمملكة العربية السعودية والرسالة الثقافية للصين هي مسؤولية المكتبتين في فرع المكتبة بجامعة بكين وفي مكتبة الملك عبدالعزيز في الرياض, والعمل على تكثيف برامج المكتبة المعرفية ومشروعاتها الثقافية التي تستهدف تعزيز العلاقات بين الثقافتين العربية والصينية، وتفعيل أوجه التعاون الثقافي والعلمي بين المكتبة وجامعة بكين .ورفع أعضاء مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين _ حفظهما الله _ على الدعم والرعاية التي تجدها المكتبة .// انتهى //22:47ت م0331