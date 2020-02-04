القاهرة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش على مضيفه "إف سي" مصر برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، ضمن لقاءات الأسبوع الـ 16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.أحرز أهداف الطلائع، ناصر منسي وعمرو جمال وكريم طارق وكيفين موهير، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الطلائع 15 نقطة يصعد بها إلى المركز الـ 13، بينما تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المركز الـ 18 والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري.// انتهى //23:09ت م0332