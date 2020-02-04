جدة 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسدشن النادي الأدبي الثقافي بجدة اليوم ملتقى قراءة النص الـ 16 تحت عنوان "تحولات الخطاب الأدبي السعودي في الألفية الثالثة"، بحضور كبار المثقفين والأدباء، وذلك بقاعة الشربتلي بمقر النادي .وفي مستهل افتتاح الملتقى ألقى رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور في هذا الملتقى الذي بلغ عامه الـ ١٦ ، ويأخذ فكرته وتميزه منذ بدأ دورته الأولى من التركيز على مجال قراءة النص قراءة نقدية عميقة.وأضاف أن الملتقى يحاول في كل دورة من دوراته أن يتحرك في حقل معرفي مهم، يستكشف فيه الإبداع، برؤية ناقدة، مشيراً إلى أن نادي جدة وهو يحتفل بهذه الدورة للملتقى يدرك أن جهود النقاد حاضرة وأن الحركة الإبداعية والخطاب الأدبي لن يتوقف ما دامت مساحات النص بكل أبعاده مزدانة بالإبداع، وما دامت وشائج التواصل بين المبدع لاسيما الشباب والنقاد قائمة.وقال الدكتور السلمي : لقد اخترنا هذا العام موضوعاً هو الأكثر حضوراً والأجدر دراسة ونقداً وقراءة ودعماً، وهو عنوان الملتقى للنظر إليه في ظل متغيرات حضارية واجتماعية وفكرية مع إدراك أن حضور الحوار العلمي المنضبط والرصين أصبح كفيلاً بصياغة منتج يخدم ثقافتنا ويثبت أطناب هويتنا ويرفع منزلة الإبداع .وقدم رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة شكره لمدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح ، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا ممثلة في رئيس مجلس أمنائها الدكتور عبدالله بن صادق دحلان على دعمها للملتقى .وأجزل الدكتور السلمي في ختام كلمته عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة على دعم الأدباء والحراك الثقافي والأدبي .من جانبه أشاد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان في كلمته بما قدمه الملتقى من دعم للأدباء، مبرزاً مكانة الأندية الأدبية بالمملكة واهتمامها بالحراك الثقافي والأدبي .ثم ألقى الدكتور مرزوق بن تنباك كلمة المشاركين والمشاركات ، شكر فيها النخبة من المثقفين والأدباء، و للنادي الأدبي الثقافي بجدة والقائمين على الملتقى، ثم شاهد الحضور عرضاً وثائقياً عن مسيرة ملتقى النص في دوراته الـ 15 الماضية ، تلاها ندوة قُدِّمت فيها شهادات حول شخصية الناقد الدكتور عبدالله الغذامي .واختتم حفل تدشين الملتقى بتكريم اللجنة العلمية للملتقى ، كما منح النادي عضويته الشرفية للدكتور عبدالله الغذامي بالإضافة لتكريم الدكتور عبدالله دحلان .// انتهى//23:44ت م0335