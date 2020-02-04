الرياض 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لم يصدر عنها أي قرار فيما يخص إلغاء الكفالة للوافدين ، مشيرة إلى أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسمياً .وقالت في بيان لها : إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك.كما توضح الوزارة بأنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسمياً، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.// انتهى //23:44ت م0336