جنيف 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا التاجي الجديد بلغت 20630 حالة إصابة حول العالم ، منها 20471 حالة في الصين منها 425 حالة وفاة، و 159 حالة إصابة متوزعة على 23 دولة أخرى.وأكدت المنظمة أنها تعمل حاليًا مع قطاع السياحة والطيران والسفر لوضع إجراءات لحماية العاملين في هذه القطاعات بهدف استئناف الرحلات إلى الصين .// انتهى //00:10ت م0337