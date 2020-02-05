نيروبي 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسلقي 13 طفلًا مصرعهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين، في مدرسة ابتدائية فى مدينة كاكاميغا غربي كينيا.وأفاد قائد شرطة المدينة ديفيد كابينا في تصريحات اليوم، أن أسباب التدافع المباشرة مازالت غير معروفة، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث الذي وقع اثناء مغادرة الطلاب لمدرستهم، مؤكداً على وجود حالة ذعر كبيرة المت بالأطفال فجأة.// انتهى //02:25ت م0339