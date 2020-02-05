نيويورك 10 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 04 فبراير 2020 م واسسجل المؤشر ناسداك المجمع مستوى قياسيا مرتفعا اليوم وحقق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكبر مكاسبه لجلسة واحدة في نحو ستة أشهر مع انحسار المخاوف من أثر اقتصادي حاد لتفشي الفيروس التاجي بعد تدخل من البنك المركزي الصيني.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 408.76 نقطة بما يعادل 1.44 بالمئة ليصل إلى 28808.57 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 48.71 نقطة أو 1.50 بالمئة مسجلا 3297.63 نقطة، كما تقدم ناسداك 194.57 نقطة أو 2.1 بالمئة إلى 9467.97 نقطة.// انتهى //03:41ت م0343