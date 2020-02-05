الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، حائل ، القصيم ، الرياض ،الشرقية) .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:17ت م0002