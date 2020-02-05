الرياض 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة تؤكد الحل العادل للقضية الفلسطينية وتقدر الجهود الأميركية للسلام.مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 11 هيئة ثقافية وفنية متخصصة وتعديلات على «نقل الكفالة».خالد الفيصل يدشن مبادرة «ميثاق الإمام والخطيب والداعية».فيصل بن بندر يكرم الفائزين في مسابقة أمير الرياض لتحفيظ القرآن الكريم.سعود بن نايف يرعى جائزة الجميح للتفوق العلمي.. السبت المقبل.التهديدات السيبرانية تهدر 70 % من الاقتصاد العالمي.«الجوازات» تدعو القادمين إلى المملكة للإفصاح عن تواجدهم بالصين قبل أسبوعين من وصولهم.كورونا يتمدد.. والصحة العالمية تطمئن.العراق: تفويض مفتوح لعلاوي لتشكيل الحكومة.قذائف «الحوثي» تقتل امرأة وطفلين في الحديدة.إخلاء شمال باريس من خيم اللاجئينمفاوضات معقدة منتظرة بين الأوروبيين وبريطانيا.موريسون: أستراليا ليست على ما يرام.// يتبع //06:43ت م0004