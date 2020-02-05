طرابلس 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إستمرار خرق الهدنه بين قوات الجيش قوات الوفاق فى كافة المحاور جنوب طرابلس وفى جنوب شرق مصراتة وسط تواصل الإتهامات بين الطرفين،موضحة إن مقاتلات السلاح الجويالتابعة للجيش تستهدف آليات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق من مصراتة في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم.وأشارت الصحف إلى زيارة وزير الداخلية فتحى باشا آغا لايطاليا ولقاؤه مع وزير الخارجية دي مايو، ووزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزي، مشيرة أنها تناولت العديد من الملفات خاصى حرب العاصمة ، وملف الهجرة غير شرعية ، كما تم مناقشة تعديل مذكرة التفاهم المتعلقة بالهجرة مع مع التركيز على حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.ونقلت تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة، وتأكيده أن طرفي الحوار في اجتماع المسار العسكري الأمني عبرا عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولذلك فإن المبدأ نفسه تم اعتماده منذ الجلسة الأولى، الآن ماهي شروط هذا الاتفاق وهذا ما سنبحثه اليوم وغداً وبعد غدٍ.وبينت الصحف تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وتأكيده أنه لا يمكن لروسيا بمفردها حل مشكلة نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا من منطقة خفض التصعيد في إدلب، موضحا أن تركيا تريد إشعال الأعنال القتالية فى ليبيا بنقل مقاتلو “النصرة” و”هيئة تحرير الشام” الى نواحى طرابلس .وعرجت على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وقوله إن هناك خرقا للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الماضي بين أطراف القتال في ليبيا، معربا عن أسفه لعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى هناك، واصفا ما يحدث في ليبيا بأنه «فضيحة»، ولم نر أي احترام للحظر المفروض على الأسلحة إلى هناك.// انتهى //07:28ت م0008